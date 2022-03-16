ВОЙНА В Украине Венедиктова обратилась к главе Роскосмоса: Придется отвечать

2022-03-16 17:00

 

Дмитрий Рогозин обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, обвинив его в нескольких преступлениях против Украины. За свои действия он ответит, пообещала она.

"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов. Органы прокуратуры Украины считают, что в ваших действиях содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - пособничество в ведении агрессивной войны", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она также обвинила руководителя Роскосмоса в том, что он, пользуясь своим положением и используя российские медийные площадки РФ, распространял "лживую и вредоносную информацию, обманывая с преступными намерениями граждан РФ".

"Вы убеждали своих соотечественников в том, что военные формирования РФ не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам. Вам удалось найти на территории Украины нацистов, которых и пришла уничтожать "доблестная" армия РФ... Такие слова и высказывания - преступление, за которое придется отвечать", - подчеркнула генпрокурор.

Также она попросила Рогозина не изображать из себя знатока поэзии. Венедиктова имела в виду "батл" в Twitter между Рогозиным и основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок за Украину. А вместо Путина ему ответил Рогозин, который процитировал четверостишье из Сказки о Попе и работнике его Балде Александра Пушкина.

subscriber subscriber

Еще по теме

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными

2022-03-15 12:02

Желать смерти врагу и убивать русских оккупантов не грех - глава ПЦУ Епифаний

2022-03-14 16:30

видео Российские войска вышли из Энергодара – глава Запорожской ОГА

2022-03-05 20:30

Российские войска выбиты из Николаева – глава ОГА

2022-03-05 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк

2022-03-16 20:30

видео Россия потратила свои ресурсы в Украине, попытки перебросить наемников пока не удаются, - Арестович

2022-03-16 19:30

Для Украины зарезервировали $300 миллиардов российских денег, - Устенко

2022-03-16 19:00

ВСУ уничтожили около 40% подразделений оккупантов, - Генштаб

2022-03-16 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк 2022-03-16 20:30
видео Россия потратила свои ресурсы в Украине, попытки перебросить наемников пока не удаются, - Арестович 2022-03-16 19:30
Для Украины зарезервировали $300 миллиардов российских денег, - Устенко 2022-03-16 19:00
ВСУ уничтожили около 40% подразделений оккупантов, - Генштаб 2022-03-16 18:30