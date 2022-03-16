ВОЙНА В Украине Венедиктова обратилась к главе Роскосмоса: Придется отвечать

2022-03-16 17:00

Дмитрий Рогозин обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, обвинив его в нескольких преступлениях против Украины. За свои действия он ответит, пообещала она.

"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов. Органы прокуратуры Украины считают, что в ваших действиях содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - пособничество в ведении агрессивной войны", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она также обвинила руководителя Роскосмоса в том, что он, пользуясь своим положением и используя российские медийные площадки РФ, распространял "лживую и вредоносную информацию, обманывая с преступными намерениями граждан РФ".

"Вы убеждали своих соотечественников в том, что военные формирования РФ не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам. Вам удалось найти на территории Украины нацистов, которых и пришла уничтожать "доблестная" армия РФ... Такие слова и высказывания - преступление, за которое придется отвечать", - подчеркнула генпрокурор.

Также она попросила Рогозина не изображать из себя знатока поэзии. Венедиктова имела в виду "батл" в Twitter между Рогозиным и основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок за Украину. А вместо Путина ему ответил Рогозин, который процитировал четверостишье из Сказки о Попе и работнике его Балде Александра Пушкина.