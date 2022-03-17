ВОЙНА В Украине Россияне разрушили дамбу и украли воду для Крыма на 620 млн грн

2022-03-17 19:00

Российские оккупанты захватила все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, а с 27 февраля разрушили временную дамбу и начали незаконно поставлять воду в Крым. Такими действиями захватчики уже нанесли ущерб на 620 млн грн.

Об этом сообщила на официальной странице в Facebook Государственная экологическая инспекция Украины. "В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки)", – говорится в сообщении.