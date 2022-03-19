ВОЙНА В Украине ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины - Bloomberg

2022-03-19 08:05

На данный момент активы российских олигархов лишь заморожены.

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских олигархов, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины после войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций.

Решение о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.

Bloomberg напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из богатейших миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Лишь Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.