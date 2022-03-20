ВОЙНА В Украине Российская элита хочет ликвидировать Путина. Преемника уже выбрали, - разведка

2022-03-20 18:00

Часть элиты РФ хочет устранить Путина и восстановить экономические связи с Западом. В качестве преемника избрали главу ФСБ Бортникова.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Разведчики отметили, что сейчас в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа лиц, оппозиционных Путину. Они хотят отстранить его от власти и восстановить экономические связи с Западом.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Именно Бортников отвечал за анализ настроений населения Украины и возможности украинской армии, отмечают разведчики.

"Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность", - добавили в ГУР.

Именно с этими процессами, по данным украинской разведки, может быть связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Он мог быть попыткой ослабить влияние Кадырова или наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.