ВОЙНА В Украине Путин перестал слушать собственную разведку из-за провала в Украине — СМИ

2022-03-22 20:00

Президент России недоволен ходом войны в Украине и винит в неудачах руководство разведки, пишут СМИ.

Российский президент Владимир Путин из-за неудач военных при попытке захватить Украину перестал прислушиваться к своей разведке, пишет немецкое издание Forbes.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

Также издания сообщает о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ: генерал Сергей Бесед и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест; заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Утверждается, что эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали в РФ, а в Кремле во всем обвиняют именно разведку.

По словам Солдатова, Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в России, а также за ее пределами, в связи с чем сообщать главе Кремля неутешительные новости - большой вызов на который никто не решается.

Также Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные. "Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева", - говорит Солдатов.

Кроме того, он добавил, что был удивлен фактом отправки в Украину Росгвардии. Солдатов считает, что в РФ в самом деле рассчитывала на то, что в Украине придется лишь якобы подавлять протесты среди "националистических банд".

"Виноваты бойцы спецназа Росгвардии, которые неправильно воюют, а еще люди в ФСБ не подготовили пророссийское подполье и Нарышкин подал ему неправильный отчет. Что-то в таком духе", - заявил Солдатов.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин – "кровавый диктатор" и "чистейший головорез". Также американский лидер назвал президента РФ "военным преуступником".