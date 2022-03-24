Курьезы Россия захотела себе ЧЕ-2028 и ЧЕ-2032. УЕФА прогнозировано откажет

2022-03-24 17:30

 

Страна-агрессорка возомнила что ей позволят провести континентальное первенство по футболу.

Россия решила, что ей срочно необходимо провести чемпионат Европы по футболу. Несмотря на развязанную войну в Украине и рушащуюся экономику, руководство агрессорки подало заявку в УЕФА. Причем, сделало это накануне, в последний день приема анкет от кандидатов.

Видимо для того, чтобы не прогадать, заявку подали сразу на два турнира в 2028 и 2032 годах. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Однако, по информации The Telegraph, руководство европейского футбола прогнозировано откажет такому стремлению Москвы. Для этого будет проведено экстренное совещание, на котором будет окончательно решено, в каком виде подать решение. Это необходимо, чтобы исключить манипуляции для внутреннего рынка агрессорки, по поводу заговора Запада против России.

Отметим, что на Евро-2028 претендуют совместная заявка Великобритании и Ирландии, а также Турция. Кроме того, турки выявили желание организовать и Евро-2032, на который также претендует Италия.

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