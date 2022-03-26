ВОЙНА В Украине Генштаб: Для подавления протестов ввели росгвардию

2022-03-26 09:30

Жители оккупированных территорий на юге Украины активно протестуют, РФ намерена подавлять их действия.

Ситуация на фронте по состоянию на утро субботы, 26 марта, остается стабильной. Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты осуществили развертывание практически всех подразделений росгвардии для подавления протестов во временно неподконтрольных территориях.

"Враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления", – говорится в утренней сводке.

В Генштабе это связывают с неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

"В отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет", – отмечаю в Генштабе.

Также оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.

Отмечается, что с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной.

"К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", – считают в Генштабе.

Украинские силы продолжают вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводят стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.