ВОЙНА В Украине В Попасной российские войска обстреляли собственные позиции — Луганская ОВА

2022-03-27 10:30

 

В прошедшие сутки, 26 марта, российские военные в Попасной Луганской области из миномета расстреляли собственные позиции.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Телеграме.

«Россияне повредили 11 домов, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции. Потери врага пока уточняются. Наши войска продолжают выбивать русскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции», - рассказал Гайдай.

Согласно информации главы ОВА, за минувшие сутки еще три многоэтажки и восемь частных домов были повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

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