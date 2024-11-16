Политика Понимание позиции Трампа у меня будет только после встречи с ним, - Зеленский

2024-11-16 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимание позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа будет только после встречи с ним.

Об этом глава государства заявил в пятницу, 15 ноября, во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

"Не хочу вам врать. И поэтому могу вам честно сказать, что понимание позиции президента Трампа у меня будет после того, как мы подробно обо всем этом поговорим с ним во время встречи, широкой встречи, и это можно будет сделать, и я не уверен, что это можно сделать правильно до того, как он будет в Белом доме",- сказал Зеленский.

Президент добавил, что после инаугурации у Трампа будет полная легитимность, чтобы заниматься геополитикой.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог. Команды политиков начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров.