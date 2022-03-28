2022-03-28 15:36

Anonymous слили базу Центробанка РФ и записали обращение к лидеру русских фашистов Путину

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика РФ. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь", - сказано в видео.