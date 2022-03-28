Фото-видео видео Хакеры Anonymous озвучили новые угрозы Путину

2022-03-28 15:36
Anonymous слили базу Центробанка РФ и записали обращение к лидеру русских фашистов Путину
 
"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика РФ. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь", - сказано в видео. 
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Фото-видео

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фото Для поддержки Украины на аукцион выставили работу Бэнкси "Напалмовая девочка" 2004 года 2022-03-25 16:30
видео Видеообращение мэра Киева Виталия Кличко: месяц противостояния, трагедии и настоящей отваги 2022-03-25 11:04
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