"Вероятно, исчезнет навсегда": Anonymous сломали российскую видеоплатформу "RuTube"

Хакерская группировка Anonymous в своем Twitter сообщили, что сломали российскую видеоплатформу "RuTube".
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"Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, это означает, что RuTube, вероятно, исчезнет навсегда", - говорится в сообщении.
Раньше
Anonymous сломали более миллиона электронных писем энергетических экспортеров из рф, центральный банк россии и сайт рпц.
Напомним
Хакеры из международной группировки Anonymous считают "безумием" намерение изобретателя Илона Маска купить Twitter, считая, что он может решить более глобальные проблемы, в частности положить конец голоду и бедности на планете.