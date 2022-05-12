Политика "Вероятно, исчезнет навсегда": Anonymous сломали российскую видеоплатформу "RuTube"

2022-05-12 19:00

Хакерская группировка Anonymous в своем Twitter сообщили, что сломали российскую видеоплатформу "RuTube".

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"Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, это означает, что RuTube, вероятно, исчезнет навсегда", - говорится в сообщении.

Раньше

Anonymous сломали более миллиона электронных писем энергетических экспортеров из рф, центральный банк россии и сайт рпц.

Напомним

Хакеры из международной группировки Anonymous считают "безумием" намерение изобретателя Илона Маска купить Twitter, считая, что он может решить более глобальные проблемы, в частности положить конец голоду и бедности на планете.