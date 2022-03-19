Политика Anonymous сообщила о начале атак на госсайты РФ

2022-03-19 15:30

 

Хакеры Anonymous уже взломали более 2500 веб-сайтов российских и белорусских органов власти.

Хакерская группа Anonymous заявила о начале беспрецедентных атак на официальные сайты российских органов власти. Об этом в пятницу, 18 марта, Anonymous написала на своей странице в Twitter.

"Anonymous проводит беспрецедентные атаки на веб-сайты российских властей. Увеличивая их емкость в часы пик с 500 ГБ, как это было раньше, до нынешнего 1 ТВ. То есть это в два-три раза мощнее самых серьезных инцидентов", - сообщили хакеры.

Там также отметили, что после оглашения кибервойны режиму Кремля, Anonymous сломал более 2500 веб-сайтов российских и белорусских властей, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских "хакерских групп" в поддержку Украины.

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