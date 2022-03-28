ВОЙНА В Украине В Харьковской области оккупанты расстреляли авто - погибла вся семья с трехлетним ребенком

2022-03-28 12:01

В Изюмском районе Харьковской области в воскресенье, 27 марта, обнаружен расстрелянный оккупантами автомобиль с телами трех человек внутри. Начато уголовное расследование, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"На автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района обнаружен поврежденный автомобиль HONDA CRV. В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Как удалось установить, российские военнослужащие посреди дороги обстреляли автомобиль, в котором находилась семья.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК).