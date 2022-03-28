ВОЙНА В Украине Ирпень освободили от российских оккупантов – мэр

2022-03-28 17:30

Защитники Украины закрепляют на новых рубежах, отметил городской голова Ирпеня.

Город Ирпень Киевской области освобожден от оккупантов.

Об освобождении Ирпеня рассказал городской голова Александр Маркушин.

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!" - отметил глава города.

Чиновник добавил, что сейчас продолжается зачистка города.

Он также отметил, что возвращаться в Ирпень пока опасно.

"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина", - подчеркнул Маркушин.