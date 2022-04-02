ВОЙНА В Украине Турция готова дать корабли для эвакуации населения из Мариуполя по морю

2022-04-02 19:30

Глава оборонного ведомства Турции привлек внимание к тяжелой ситуации в украинском городе.

Турция заявила о готовности предоставить корабли для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.

По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия с соответствующими структурами Украины и России.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - сказал Акар.

Турецкий министр отметил, что его страна продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с украинским и российским коллегами, Алексеем Резниковым и Сергеем Шойгу. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", - подчеркнул Акар.