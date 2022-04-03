ВОЙНА В Украине Британия отреагировала на зверства российских оккупантов в Буче и других городах

2022-04-03 12:30

Российские оккупанты перед уходом из Киевской области расстреливали мирных жителей - тела многих из них со связанными сзади руками были сброшены в братские могилы. Глава МИД Британии Лиз Трасс отреагировала на зверства российской армии.

Об этом она написала в Twitter.

"Возмущена зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение", - написала Лиз Трасс.

Она добавила, что Великобритания работает с другими странами над сбором доказательств для Международного суда в Гааге и расследования военных преступлений России.

"Виновные будут привлечены к ответственности", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля, в Буче спецподразделения Национальной полиции приступили к зачистке территории от диверсантов и пособников российских войск. Взрывотехники осматривают места военных преступлений РФ и изымают неразорвавшиеся взрывоопасные предметы и боеприпасы.