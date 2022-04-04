Политика Увидев, что происходило в Буче, президент Польши Анджей Дуда начал активно добиваться оружия для Украины

2022-04-04 11:00

Президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче заявил, что официальному Киеву нужны, прежде всего, три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие",  - уверен польский лидер.

Напомним, после освобождении Бучи Киевской области от российских оккупантов начала открываться информация о зверствах, совершенных военными рф. В городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин. В подвалах жилых домов города массово проводились пытки и казни мирного населения. Фото и видео из освобожденной Бучи потрясли и шокировали весь мир. 

subscriber subscriber

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Раскрыты данные всех подразделений рф, которые были в Буче, Гостомеле, Ирпене, Иванкове, Бородянке

2022-04-04 10:04

Киев ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью

2022-04-01 10:28

С начала российского вторжения Украину покинули четыре миллиона женщин и детей

2022-03-31 13:33

Более 300 турагентов начали поиск работы и мест для проживания украинских беженцев

2022-03-31 11:32

Еще новости в разделе "Политика"

Увидев, что происходило в Буче, президент Польши Анджей Дуда начал активно добиваться оружия для Украины

2022-04-04 11:00

Европа дальше будет платить за газ в евро – Песков

2022-04-03 19:30

Япония намерена забрать Южные Курилы, которые сейчас оккупированы рф

2022-04-01 22:12

В рф признали, что фактически отрезаны от цивилизованного мира, шансов спастись почти нет

2022-04-01 19:33
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Увидев, что происходило в Буче, президент Польши Анджей Дуда начал активно добиваться оружия для Украины 2022-04-04 11:00
Европа дальше будет платить за газ в евро – Песков 2022-04-03 19:30
Япония намерена забрать Южные Курилы, которые сейчас оккупированы рф 2022-04-01 22:12
В рф признали, что фактически отрезаны от цивилизованного мира, шансов спастись почти нет 2022-04-01 19:33