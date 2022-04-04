Политика Увидев, что происходило в Буче, президент Польши Анджей Дуда начал активно добиваться оружия для Украины

2022-04-04 11:00

Президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче заявил, что официальному Киеву нужны, прежде всего, три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", - уверен польский лидер.

Напомним, после освобождении Бучи Киевской области от российских оккупантов начала открываться информация о зверствах, совершенных военными рф. В городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин. В подвалах жилых домов города массово проводились пытки и казни мирного населения. Фото и видео из освобожденной Бучи потрясли и шокировали весь мир.