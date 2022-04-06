ВОЙНА В Украине Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу - Подоляк

2022-04-06 23:30

 

Он подчеркнул, что многим российским телепропагандистам очень нравится призывать к массовому геноциду украинцев.

Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу, призывая к массовому геноциду украинцев.

Об этом в Telegram заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Косвенно пока. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала", - заявил Подоляк.

Он отметил, что за всей этой медийной стратегией нагнетания и резким ростом призывов к максимально разрушительной эскалации стоит заместитель руководителя АП РФ Алексей Громов.

"Один из столпов условной "партии ястребов", автор негласной концепции "Украина – государство, которого не существует". И, кстати, многим российским телепропагандистам очень нравится призывать к массовому геноциду украинцев", - добавил он.

Напомним, Зеленский рассказал как закончат свою жизнь "фронтовые лжецы" РФ. Президент отметил, что после огласки о массовых убийствах гражданских на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлений и попытаться их скрыть.

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