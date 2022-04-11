ВОЙНА В Украине В Украине изменили особенности выплат пенсий, субсидий и зарплат

2022-04-11 20:00

 

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине изменились особенности выплат пенсий, зарплат и субсидий.

Об этом он рассказала в эфире общего телемарафона, пишет Сегодня.

Так, по словам Лазебной, во время войны на первом месте теперь армия, а на втором – зарплаты, пенсии и т.д. при этом социальные выплаты производятся вовремя.

В частности, на уже деоккупированных территориях у власти два приоритета - восстановление инфраструктуры и обеспечение населения денежными средствами.

При этом наибольшей проблемой стало начисление 35 видов льгот и субсидий "на местах" в 8 областях, где из-за войны перестали работать органы соцзащиты. Однако выплаты перевели на центральный уровень. Некоторые проблемы возникли и с пенсиями - за март недополучено 9% поступлений в Пенсионный фонд по солидарной системе.

Следует отметить, что на данный момент механизм получения пенсий/соцвыплат упрощен: при потере карты Ощадбанка достаточно позвонить по телефону на горячую линию банка, чтобы перенаправить выплату на другую карту.

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