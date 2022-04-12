Фото-видео видео Битва за Мощун: Валерий Залужный показал, как ВСУ сумели удержать главные "ворота в Киев"

2022-04-12 09:33

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал кадры боевых действий в селе Мощун на Киевщине. Защитники удержали населенный пункт и не пустили врага к Киеву.

"Первое видео из цикла о битве за село Мощун. Удержать этот форпост было очень важной задачей. Ведь Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу", - говорится в подписи к видео.

Генерал отметил мастерство украинских военнослужащих, которые взрывали мосты, понтонные переправы, не давая захватчикам продвинуться дальше.

"Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев", - подчеркнул Залужный.

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