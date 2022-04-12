Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал кадры боевых действий в селе Мощун на Киевщине. Защитники удержали населенный пункт и не пустили врага к Киеву.
"Первое видео из цикла о битве за село Мощун. Удержать этот форпост было очень важной задачей. Ведь Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу", - говорится в подписи к видео.
Генерал отметил мастерство украинских военнослужащих, которые взрывали мосты, понтонные переправы, не давая захватчикам продвинуться дальше.
"Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев", - подчеркнул Залужный.