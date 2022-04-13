ВОЙНА В Украине В Киевской области из-за боевиков погибли более 720 мирных жителей, ещё 200 человек пропали без вести

2022-04-13 17:00

В Киевской области нашли уже больше 720 тел убитых мирных жителей, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Количество найденных и осмотренных тел погибших мирных жителей в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", - заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, с начала войны в области было зафиксировано более 3 050 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными. В частности, полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1 463 дела. Кроме того, оперативники зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 гражданам.

"Полицейские продолжают проводить зачистку территорий, которые были в оккупации российских войск, находить сотрудничавших с врагом лиц, устанавливать пострадавших от российской агрессии, фиксировать разрушения и осматривать тела погибших", — отметили в МВД Украины.

Напомним, немецкая разведка перехватила разговоры оккупантов, которые зверски убивали людей в Буче. Кроме того, российские боевики пытали и расстреливали мирных жителей в других регионах страны.