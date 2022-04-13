ВОЙНА В Украине Выдали дипломы после учений: ВСУ ликвидировали отряд российского СОБРа

2022-04-13 21:30

 

В Украине ВСУ уничтожили отряд российского СОБРа. Отряд быстрого реагирования СОБР уменьшился на 44 оккупанта, а в живых из 50 россиян осталось 6.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк на своей странице в сети Facebook.

«Во время ведения боевых действий на территории Украины был полностью уничтожен специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Архангельской области. Из 50 военнослужащих отряда, в живых осталось всего 6 человек, остальные погибли», — рассказал Цымбалюк.

Он добавил, что большинство тел погибших военнослужащих остались на территории Украины.

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