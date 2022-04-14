ВОЙНА В Украине видео "Наверное матросы покурили" - в Украине отреагировали на гибель флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москва"

2022-04-14 10:26

Подбитый в Черном море флагман Черноморского флота рф ракетный крейсер "Москва" не менее года будет небоеспособным. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

После того, как украинские защитники обстреляли ракетный крейсер, кстати это тот самый военный корабль, который послал в правильном направлении защитник острова Змеиный, суммарное количество крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшилось до 56.

Такого позора Черноморский флот не знал уже более сотни лет. Потеря флагмана означает не только огромные финансовые траты, но и беспрецедентное падение морального духа на всем флоте оркостана.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович иронично предположил, что флагман Черноморского флота рф какой-то невезучий, как и Белгород.

«С флагманом Черноморского флота рф какая-то неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море — неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не там, то ли нарушили какие-то меры безопасности. Как-то не везет», — объяснил он в эфире канала Фейгин. Live.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что украинские ракеты Нептун нанесли кораблю серьезные повреждения.

«Подтвердили, что ракетный крейсер Москва пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты Нептун нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в Telegram-канале.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя эту информацию, заявил, что «крейсер Москва пошел за «русским кораблем».

СПРАВКА:

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер, флагман ЧФ рф. Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ россии. Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием Слава. В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 Вулкан. 24 февраля 2022 года в ходе российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный и бфл послан в известном направлении нашими пограничниками.