ВОЙНА В Украине видео Раскрыты координаты затопления крейсера "москва" - бывший флагман чф стал имуществом Украины

2022-04-21 09:35

Остатки посланного в известном направлении пограничниками с острова Змеиный российского ракетного крейсера "москва" находятся на глубине 50-60 метров в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут, сообщил украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Интересно, что международным правилам, если судно затонуло в территориальных водах какой-то страны, то фактически оно становится имуществом этой страны.

Отмечается, что его ориентировочные координаты - 44°56' N 31°44' E.

Также издание сообщает об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей черноморского флота рф в этом месте.

Отметим, что если эта информация верна, то крейсер находится на достаточно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатка корабля.

"Эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и их вооружения. В первую очередь противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан, часть из которых может быть с ядерным зарядом", - сообщает издание.

В то же время отмечается, что такие операции очень сильно зависят от того, как именно корабль лег на дно.