Остатки посланного в известном направлении пограничниками с острова Змеиный российского ракетного крейсера "москва" находятся на глубине 50-60 метров в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут, сообщил украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.
Интересно, что международным правилам, если судно затонуло в территориальных водах какой-то страны, то фактически оно становится имуществом этой страны.
Отмечается, что его ориентировочные координаты - 44°56' N 31°44' E.
Также издание сообщает об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей черноморского флота рф в этом месте.
Отметим, что если эта информация верна, то крейсер находится на достаточно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатка корабля.
"Эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и их вооружения. В первую очередь противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан, часть из которых может быть с ядерным зарядом", - сообщает издание.
В то же время отмечается, что такие операции очень сильно зависят от того, как именно корабль лег на дно.