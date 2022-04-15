Фото-видео видео Уничтоженный Украиной российский крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей в истории рф

2022-04-15 11:33

Подбитый Украиной и затонувший российский крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей рф за время войны в Украине. Forbes оценил его стоимость в 750 миллионов долларов.

Forbes рассчитал приблизительную стоимость потери, сравнив крейсер Москва с крейсером того же класса Украина, стоившим 720 млн долларов в 1995 году.

В 2020 году крейсер Москва ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но Крымская газета ранее указывала сумму в 363 млн долларов по курсу на 14 апреля.

Ранее Оперативное командование Юг заявило, что крейсер Москва был подбит ракетами Нептун, после чего получил существенные повреждения и возник пожар. Вскоре при попытке его отбуксировать в оккупированный Крым, корабль ушел на дно.