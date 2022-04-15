ВОЙНА В Украине видео После уничтожения крейсера "Москва" другие русские военные корабли срочно уходят подальше от украинского берега

2022-04-15 15:36

Российские военные корабли, действовавшие на севере Черного моря и еще не успевшие выполнить приказ украинских пограничников с острова Змеиный (пойти нах*й), срочно начали уходить подальше от украинского берега. Об этом сообщает CNN со слов чиновника министерства обороны США.

"Мы заметили, что другие черноморские корабли, действовавшие вблизи крейсера Москва или в северной части Черного моря, все двинулись дальше на юг после повреждений, которые получила Москва. Итак, они все, все северночерноморские корабли сейчас отошли подальше от северных районов, где они действовали", – сказал чиновник.

Напомним, в США предполагают, что корабль сохранил плавучесть. Ранее Оперативное командование Юг заявило, что крейсер Москва был подбит ракетами Нептун, после чего получил существенные повреждения и возник пожар. По его словам, другие корабли пытались помочь экипажу Москвы, но из-за взрыва и шторма он опрокинулся на бок и в итоге затонул.