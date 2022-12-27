ВОЙНА В Украине фото На побережье Одессы море выбросило вещи с затопленного украинскими военными крейсера москва

2022-12-27 14:32

Море вынесло на побережье Одессы вещи с затонувшего российского крейсера москва. Об этом сообщает Думская.

В частности, на пляже обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа бывшего главного корабля чф .

"Судя по всему, коварный план флота рф состоял в том, чтобы замусорить нам пляжи и море", - отмечает одесское издание.

Ранее в сентябре в море выловили дырявый плот крейсера москва. На плоту было сломано устройство для подкачки воздуха, поэтому моряки прикрепили к нему снятые с себя спасательные жилеты.

Напомним, 14 апреля минубийств рф заявило, что крейсер москва затонул при буксировке после детонации боеприпаса на борту. В ВСУ заявили, что флагман чф орков был подбит ракетами Нептун. По разным оценкам, численность экипажа корабля составляла от 416 до 680 человек, в том числе там были матросы срочной службы. на россии лишь однажды отчитались об одном погибшем и 27 пропавших без вести военных.

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