ВОЙНА В Украине В Кремле заговорили о возвращении переговоров Украины и рф в Беларусь

2022-04-14 19:30

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предпочтительной площадкой для очной встречи могла бы стать Беларусь.

В Кремле отсутствует понимание о перспективах продолжения переговоров Украины и России в очном формате. Россия выступает за проведение встречи в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РосСМИ.

При этом он отметил, что сроки проведения новых переговоров Украины и РФ в очном формате пока не известны.

По его словам, предпочтительной площадкой для очной встречи могла бы стать Беларусь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной.

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