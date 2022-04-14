Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предпочтительной площадкой для очной встречи могла бы стать Беларусь.
В Кремле отсутствует понимание о перспективах продолжения переговоров Украины и России в очном формате. Россия выступает за проведение встречи в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РосСМИ.
При этом он отметил, что сроки проведения новых переговоров Украины и РФ в очном формате пока не известны.
По его словам, предпочтительной площадкой для очной встречи могла бы стать Беларусь.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной.