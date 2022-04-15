ВОЙНА В Украине видео Крейсер Москва затонул! Знаменитая фраза украинского пограничника с острова Змеиный стала пророческой

2022-04-15 08:27

Ракетный крейсер Москва, по которому ВСУ нанесли удар, затонул. Это подтвердили информагенства со ссылкой на минобороны рф.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сообщают медиа.

Экипаж крейсера почти весь был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Напомним, накануне оперативное командование Юг заявило, что крейсер Москва был подбит ракетами Нептун, после чего получил существенные повреждения и возник пожар. Сообщалось, что другие корабли пытались помочь экипажу Москвы, но из-за взрыва и шторма он опрокинулся на бок и начал быстро набирать воду. Вскоре при попытке отбуксировать этот хлам в сторону аннексированного Крыма, он все же ушел на дно.