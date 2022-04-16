ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе: под Изюмом стянули 22 БТГр армии рф

2022-04-16 12:30

Украинские военные за сутки отбили 10 российских атак на Донбассе, армия РФ пытается взять Попасную, Рубежное, Мариуполь, под Изюмом армия РФ стянула 22 батальонно-тактические группы. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отбили 10 атак: уничтожено три танка, один БТР, два автомобиля, три артсистемы и одну единицу спецтехники, еще один БТР захвачен.

В Генштабе не исключают активизации боев в направлении Изюма и Барвинково Харьковской области, целью РФ может быть выход в тыл подразделений ООС в районе Славянска.

Сейчас в районе Изюма находятся 22 БТГр врага (одна БТГр – от 600 до 1000 военных), пока они сконцентрированы на удержании позиций, параллельно

Непосредственно на Донбассе армия РФ бросает основные усилия на попытки взять Попасную и Рубежное, а также полностью установить контроль над Мариуполем.

На Северодонецком направлении враг усиливает огонь, чтобы нанести украинской армии потери, истощить ее и, возможно, подготовить наступательные действия. В направлении Попасной мотострелковые подразделения врага вместе с батальоном одной из ЧВК безуспешно пытаются продвинуться. В районе Торецка враг периодически обстреливает украинских военных, в районе Авдеевки – готовится к активизации боевых действий.

После поражения армии РФ на севере Украины ожидается ее наступление на востоке. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что пока оно продвигается медленно, ведь россияне пытаются не повторить "дебильный блицкриг".