ВОЙНА В Украине Враг пытается окружить украинских военных на Донбассе: сводка Генштаба ВСУ

2022-04-16 14:00

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не исключает активизацию действий российских оккупантов в направлении Изюма и Барвенкового для того, чтобы выйти в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск Донецкой области. Генштаб фиксирует наиболее активные действия врага на Слобожанском и Донецком направлениях Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке в Facebook по состоянию на утро 16 апреля.

Сейчас возле Изюма сосредоточены до 22-х батальонных тактических вражеских групп. Основные силы оккупантов идут на удержание занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей, а также усиление группировки дополнительными подразделениями из состава 35-й общевойсковой армии РФ.

Сейчас оккупанты сосредоточивают свои основные силы на перегруппировке и усилении группировки войск, а также продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы города с артиллерией.

Группировка Воздушных Сил ВСУ за 15 апреля поразили семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты оккупантов.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враг продолжает активные боевые действия силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов РФ.

Донецкое и Таврическое направление

На Донецком и Таврическом направлениях российские боевики тоже пытаются удержать захваченные территории. Основные силы сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежное, а также установлении полного контроля над Мариуполем. Отмечается, что принимаются меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Оккупанты хотят улучшить свое тактическое положение, а также продолжают обстрелы на большинстве направлений.

Северодонецкое направление

На Северодонецком направлении российская армия увеличила интенсивность огневого воздействия для нанесения потерь, истощения украинских войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

В свою очередь, на территории Донецкой и Луганской областей 15 апреля отбиты десять атак оккупантов, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника, захвачен один вражеский бронетранспортер.

Волынское, Полесское и Северское направление

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты не вели активных боевых действий. Но зафиксировано перемещение, вероятно, отдельных подразделений обеспечения 35 и 36 общевойсковых армий Восточного военного округа. Как отмечается в сводке, грузовые и спецавто и топливозаправщики движутся в районы загрузки.

Попаснянское направление

На Попаснянском направлении оккупанты постоянно оказывают огневое влияние на подразделения ВСУ. Силами мотострелковых подразделений вместе с батальоном одной из частных военных компаний враг делает попытки улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасна, но безуспешно.

Возле города Торецк оккупанты продолжают периодически обстрелы для истощения ВСУ. Они готовятся к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются усилить боеспособность, пополнить запасы, инженерное оборудование позиций в районах Любимовки, Петровки, Крещеновки, а также усилить свои передовые позиции, предположительно подразделениями мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

"Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление", - говорится в сводке Генштаба.

В то же время в Азовском море вражеская корабельная группировка продолжает выполнять задачи блокировки порта Мариуполь и осуществления огневой поддержки на приморском направлении.

Поскольку в Черном море находятся российские военные корабли с крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", есть большая угроза применения этого ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.