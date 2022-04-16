ВОЙНА В Украине Более 20100 человек и 163 самолета: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

2022-04-16 14:30

 

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. При этом 145 вражеских вертолетов были уничтожены.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие потери противника:

  • Личный состав - около 20 100 человек
  • Танки - 762
  • Боевые бронированные машины - 1982
  • Артиллерийские системы - 371
  • РСЗО - 125
  • Средства ПВО - 66
  • Самолеты - 163
  • Вертолеты - 145
  • Автомобильная техника - 1458
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 138
  • Специальная техника - ​26
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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