ВОЙНА В Украине Нельзя исключать применение тактического ядерного оружия в отдельном городе Украины – эксперт

2022-04-16 16:30

Это может совершиться для морального давления на мирных граждан и военных.

Нельзя исключать применение тактического ядерного оружия в отдельном городе Украины.

Об этом сказал эксперт по реформированию правоохранительных органов Украинского Института будущего Иван Ступак в эфире информационного телемарафона.

Ступак отметил, что, конечно, "нужно ждать массированный пресс из восточного и южного направлений, но после того, как мы увидели, как русские бомбят глубокие тылы Украины, нельзя исключать применение Путиным атомного оружия как последнего аргумента".

"Хотя, конечно, передвижение на объектах где хранится атомное оружие контролируется со спутников 24х7 нашими иностранными партнерами и если там произойдет какое-либо движение, то европейцы нам об этом сообщат и, возможно, это даст нам фору относительно предсказания намерений Путина", - добавил он.

Также эксперт подчеркнул, Сейчас угрозу несет не только атомная ракета, но и как тактическое ядерное оружие, которое может быть доставлено, например, на машине, или с каким-то грузом и "применено исключительно для уничтожения какого-то населенного пункта, который сопротивляется, или какого-то важного объекта".

Ступак сказал, тактическое ядерное оружие может применяться для морального давления на украинцев и военных, чтобы не сопротивлялись, и с угрозой, что русские могут уничтожить более мощным оружием города. Поэтому нельзя исключать применение такого оружия, например, в наиболее уязвимом Мариуполе.

"Российская армия должна сломаться по аналогии с нацистской Германией, потому что если будут подписаны какие - то мирные соглашения с Россией до этого, то появятся силы реваншизма и за 3-4 года эта война может повториться", - считает эксперт.

Ранее в МВД заявили, что вероятность применения Российской Федерацией ядерного оружия против Украины сверхнизкая. После этого от России могут отказаться ближайшие союзники, которые остались после начала полномасштабного вторжения в Украину.