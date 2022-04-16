ВОЙНА В Украине По итогам переговоров Украины с РФ могут быть подписаны два документа, - Зеленский

2022-04-16 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом он заявил журналистам.

"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки" - заявил президент.

По словам Зеленского, в итоге могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и РФ.

Ранее Зеленский заявил, что возможность для переговоров с Россией сужается после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Ранее в Кремле перспективы продолжения переговоров Украины и РФ в очном формате назвали призрачными. Там изъявили желание вернуть переговоры в Беларусь.