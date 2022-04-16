ВОЙНА В Украине Когда ВСУ смогут разгромить армию Путина: Жданов назвал срок

2022-04-16 20:00

Полный разгром армии России в Украине возможен в перспективе ближайших нескольких месяцев. При условии предоставления Вооруженным Силам Украины современных образцов вооружений от стран-союзников этот срок может быть сокращен.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов. "Наличие современных вооружений или достаточного количества вооружений у нашей армии может кардинальным образом изменить ход событий в нашу пользу", – подчеркнул он.

Эксперт заметил, что даже с имеющимися сегодня возможностями украинская армия демонстрирует высокую эффективность в войне.

"Мы и так умудряемся тем вооружением, которое у нас есть, громить врага. А если нам дадут оружие в необходимом количестве и более современное, мы можем этот процесс облегчить для себя", – сказал Жданов.

В частности, по его словам, это позволит сократить потери среди украинских военных, а также ускорить победу над агрессором.

Отвечая на вопрос, в какой перспективе можно ожидать полного разгрома армии РФ в Украине, он сказал: "Я думаю, как минимум, через несколько месяцев. Потому что наступать намного тяжелее, чем обороняться".