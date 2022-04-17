ВОЙНА В Украине Армия рф готовит десантную морскую операцию в Украине - Генштаб

2022-04-17 09:00

 

Вместе с тем продолжается перемещение подразделений вооруженных сил РФ на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Оккупационная армия готовит десантную морскую операцию.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 6: 00 17 апреля.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Вместе с тем продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Подразделения вооруженных сил РФ, находящиеся на украинской территории, имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

о данным Генштаба, в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного соприкосновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество горючего и питания.

На Волынском и Полесском направлениях противник активные действия не проводил. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задания по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов и осуществления артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не наблюдается. Оккупанты продолжают частичное блокирование Харькова и обстрелы его жилых районов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации, в непризнанной так называемой "Приднестровской молдавской республике" с участием представителей Федеральной службы безопасности РФ была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На временно занятых территориях оккупанты продолжают мародерство и насильственные действия в отношении гражданского населения. Эти действия поощряются их военным командованием.

 

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