ВОЙНА В Украине В Сумской области в одном из сел нашли химоружие, которое оставили россияне, — мэр Тростянца

2022-04-17 10:00

 

После нахождения российской армии в селе Белка Сумской области были обнаружены остатки химического оружия

Об этом мэр Тростянца Юрий Бова сказал в эфире Украинского радио.

“Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины», – сказал он.

Он также отметил, что когда оккупанты находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, заминировано немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.

В Тростянце над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных.

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Ситуация на юге: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и много вражеской техники, в том числе "Грады" 2022-04-17 09:30
Армия рф готовит десантную морскую операцию в Украине - Генштаб 2022-04-17 09:00