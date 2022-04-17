ВОЙНА В Украине россия ищет сценарии выхода из войны, рассматриваются четыре варианта – Арестович

2022-04-17 15:30

 

Российская власть ищет стратегию выхода из войны с Украиной. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью Марку Фейгину по итогам 16 апреля.

По мнению Арестовича, Россия начала искать стратегию выхода из войны и сейчас рассматривает четыре варианта:

- военный переворот в РФ;

- вскрытие Путиным "заговора" – военный переворот наоборот;

- попытка ядерного шантажа: ударить тактическим ядерным оружием – "весь мир включается и гасит эту тему";

- довести ситуацию до ядерного шантажа в информационном противостоянии.

"Накачать всех угрозой ядерной войны, чтобы у всех глаза на лоб полезли, а потом сказать – "нет, вы знаете, мы помирились". Такой трюк проделали в 14-ом году. Когда Суркова спросили, почему прекратили "русскую весну", он сказал: "Вы же не хотите всерьез ядерной войны с НАТО, правильно?" – и патриоты утерлись. Так же может быть и сейчас", – размышляет Арестович о четвертом варианте.

Он добавил, что россияне могут применить одновременно несколько этих вариантов или сразу все.

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