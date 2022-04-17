ВОЙНА В Украине рф за сутки понесла в Украине больше потерь, чем в Сирии за 8 лет - СМИ

2022-04-17 12:00

 

Аналитики напомнили, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур.

За 24 часа боевых действий в Украине Россия потеряла больше живой силы и техники, чем за восемь лет войны в Сирии. Об этом 16 апреля сообщило издание The Economist.

Отмечается, что украинским войскам удалось достичь своих целей, несмотря на превосходство армии РФ в вооружении и численности.

В частности, серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке Украины оказали противотанковые средства Украины.

При этом в журнале напомнили, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур: "Кому-то это может показаться удивительным".

Напомним, за 52 дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины войска агрессора потеряли ориентировочно 20 100 человек. Кроме того, защитники уничтожили 163 самолета, 145 вертолетов, 762 танка и свыше четырех тысяч единиц другой военной техники противника.

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