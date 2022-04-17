ВОЙНА В Украине Украинские войска уничтожили 200 оккупантов за сутки: сводка о потерях армии рф

2022-04-17 13:30

 

Украинские военные уничтожили 200 российских оккупантов за сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 20 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Потери армии РФ на утро 17 апреля:

личного состава – около 20 300 человек ликвидировано (+200),

 

танков – 773 единиц (+11),

боевых бронированных машин – 2002 (+20),

артиллерийских систем– 376 (+5),

РСЗО – 127 (+2),

средств ПВО – 66 (0),

самолетов – 165 (+2),

вертолетов – 146 (+1),

автомобильной техники – 1471 (+13),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).

спецтехники – 27 (+1),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

subscriber subscriber

Еще по теме

Ситуация на юге: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и много вражеской техники, в том числе "Грады"

2022-04-17 09:30

За сутки украинские ПВО поразили 13 воздушных целей оккупантов – Командование ВС ВСУ

2022-04-17 08:30

В плену оккупантов сейчас около 700 военных. Гражданских более 1000, - Верещук

2022-04-16 19:00

Украинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов

2022-04-14 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Выезд украинских беженцев в Польшу: сколько денег брать и на какую помощь рассчитывать

2022-04-17 16:00

россия ищет сценарии выхода из войны, рассматриваются четыре варианта – Арестович

2022-04-17 15:30

Киев и область меняет продолжительность комендантского часа

2022-04-17 15:00

ВСУ сдерживают. России не удается начать наступление на Донбассе, - Минобороны

2022-04-17 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Выезд украинских беженцев в Польшу: сколько денег брать и на какую помощь рассчитывать 2022-04-17 16:00
россия ищет сценарии выхода из войны, рассматриваются четыре варианта – Арестович 2022-04-17 15:30
Киев и область меняет продолжительность комендантского часа 2022-04-17 15:00
ВСУ сдерживают. России не удается начать наступление на Донбассе, - Минобороны 2022-04-17 14:30