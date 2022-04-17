ВОЙНА В Украине Украинские войска уничтожили 200 оккупантов за сутки: сводка о потерях армии рф

2022-04-17 13:30

Украинские военные уничтожили 200 российских оккупантов за сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 20 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Потери армии РФ на утро 17 апреля:

личного состава – около 20 300 человек ликвидировано (+200),

танков – 773 единиц (+11),

боевых бронированных машин – 2002 (+20),

артиллерийских систем– 376 (+5),

РСЗО – 127 (+2),

средств ПВО – 66 (0),

самолетов – 165 (+2),

вертолетов – 146 (+1),

автомобильной техники – 1471 (+13),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).

спецтехники – 27 (+1),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).