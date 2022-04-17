Выезд украинских беженцев в Польшу: сколько денег брать и на какую помощь рассчитывать

Из-за войны Украины с российскими оккупантами, многие украинцы выехали в качестве беженцев в Польшу.
О том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше...
НБУ и финансовые эксперты советуют хранить деньги на банковской карте или обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины (тем более НБУ разрешил украинцам покупать валюту).
По подсчетам экономиста Алексея Куща, для комфортной жизни в другой стране на первое время нужно иметь не менее трех средних зарплат (это ориентировочно 45 тыс. грн). Однако не все имеют в запасе такие деньги и на помощь приходит финансовая поддержка, которую украинцам оказывают в Польше.
Одна из последних инициатив касается финансирования от ООН в размере 700 злотых (4 900 грн). Получить деньги могут все украинцы, приехавшие в Польшу после 24 февраля.
Также по прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться другой помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другую необходимую информацию).
Нужно обратиться в один из этих пунктов по адресам:
Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, могут также получить помощь "Семья 500+". Украинские семьи с несовершеннолетними детьми, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть менее 3,5 тыс. грн). Выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе электронных услуг PUE ZUS.
Для подачи заявления необходимо предоставить:
Даже беженцы, которые совсем не имеют денег не пропадут в Польше, так как в этой стране украинцев поддерживает и правительство и простые люди.
Для тех, у кого деньги все же есть, примерные траты составят: