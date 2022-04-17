ВОЙНА В Украине Выезд украинских беженцев в Польшу: сколько денег брать и на какую помощь рассчитывать

2022-04-17 16:00

Из-за войны Украины с российскими оккупантами, многие украинцы выехали в качестве беженцев в Польшу.

О том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше...

НБУ и финансовые эксперты советуют хранить деньги на банковской карте или обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины (тем более НБУ разрешил украинцам покупать валюту).

По подсчетам экономиста Алексея Куща, для комфортной жизни в другой стране на первое время нужно иметь не менее трех средних зарплат (это ориентировочно 45 тыс. грн). Однако не все имеют в запасе такие деньги и на помощь приходит финансовая поддержка, которую украинцам оказывают в Польше.

Одна из последних инициатив касается финансирования от ООН в размере 700 злотых (4 900 грн). Получить деньги могут все украинцы, приехавшие в Польшу после 24 февраля.

Также по прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться другой помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другую необходимую информацию).

Нужно обратиться в один из этих пунктов по адресам:

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury и Turystyki, ул. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk;

Przygraniczne Centrum Kultury и Rekreacji, ул. Spółdzielcza 8, 22 — 540 Dołhobyczów;

Zespół Szkoł w Horodle, ул. Piłsudskiego 58, 22 — 523 Horodło;

Szkoła Podstawowa в Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ул. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska;

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa;

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka;

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama;

Była Szkoła Podstawowa w Лодиния, Лодина 41, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, могут также получить помощь "Семья 500+". Украинские семьи с несовершеннолетними детьми, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть менее 3,5 тыс. грн). Выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе электронных услуг PUE ZUS.

Для подачи заявления необходимо предоставить:

номер PESEL;

банковский счет;

польский телефонный номер.

Даже беженцы, которые совсем не имеют денег не пропадут в Польше, так как в этой стране украинцев поддерживает и правительство и простые люди.

Для тех, у кого деньги все же есть, примерные траты составят: