ВОЙНА В Украине Украинцам продолжили выплату помощи 6500 гривен через “Дию“: кто может рассчитывать

2022-04-17 12:30

Одноразовая помощь 6500 гривен, которую выплачивают через приложение "Дия" украинцам, потерявшим работу, в основном уже всем поступила в марте. Однако некоторые граждане могут получить ее и в апреле. А вот новые заявки на такую помощь смогут подать не все.

В правительстве рассказали, почему не все, кто подал заявления, смогли получить помощь в марте, и когда получат ее оставшиеся.

Дело в том, что в основном эта одноразовая помощь 6500 гривен была профинансирована из бюджета в марте. Все, кто подал заявки на нее в первой половине марта, уже ее получили через приложение "Дия". Однако тем, кто подавал заявку на помощь в конце марта, деньги еще в основном не пришли. Они получат свои выплаты до конца апреля.

При этом в апреле также продолжается прием заявок на помощь 6500 гривен. Однако переселенцы, оставшиеся без работы, уже не могут их подавать. Теперь на выплаты будут иметь право лишь работодатели, которые трудоустроили у себя внутренних переселенцев. И, соответственно, только они могут теперь подавать заявки на такую помощь.

При этом за внутренними переселенцами остается право на ежемесячную материальную помощь, которая будет им выплачиваться на протяжении действия военного положения и еще месяц спустя после его отмены. Размер этой помощи: 2000 гривен – для взрослых переселенцев и 3000 – для детей или взрослых с инвалидностью.

При этом Минсоцполитики совместно с ООН запускают еще две программы материальной помощи. По 2200 гривен на протяжении трех месяцев будут платить семьям переселенцев, которые сейчас наиболее нуждаются в поддержке. Причем это выплата на каждого члена семьи. То есть, за три месяца каждый член семьи получит по 6600 гривен. Еще одна программа рассчитана на пенсионеров из числа переселенцев, которые также испытывают материальные затруднения. Им также обещают по 2200 гривен дополнительной помощи ежемесячно.