ВОЙНА В Украине Нуланд: США могут признать преступления России в Украине геноцидом

2022-04-17 17:30

 

Нуланд отметила, что для того, чтобы американское правительство официально признало события в Украине геноцидом, может понадобиться много времени.

Собранные доказательства, вероятно, подтвердят слова президента США Джо Байдена о том, что преступления России в Украине являются геноцидом.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Голос Америки.

Напомним, 12 апреля Байден назвал действия РФ в Украине геноцидом, поскольку становится все очевиднее, что "Путин просто пытается уничтожить идею возможности быть украинцами и доказательства растут".

Заявление Байдена "идет от сердца", отметила Нуланд, а для того, чтобы американское правительство официально признало события в Украине геноцидом, может понадобиться много времени. При этом Нуланд выразила убеждение, что слова Байдена получат правовое подтверждение.

"Я считаю, что то, как президент Байден это назвал, в конечном итоге подтвердят доказательства. В конце концов, то, что там происходит - не случайность. Это преднамеренное решение России и ее сил разрушить Украину и ее гражданское население", - отметила Нуланд.

Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан указал, что правительство США изучает ситуацию в Украине и то, можно ли ее юридически квалифицировать как "геноцид".

"Это анализ, который мы систематически осуществляем, - сказал Салливан. - В Государственном департаменте есть отдел, который собирает доказательства и затем осуществляет юридический анализ, потому что геноцид - это юридическое определение".

 

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