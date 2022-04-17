ВОЙНА В Украине Получаем много обращений о желании россиян сдаться в плен - Маляр

2022-04-17 18:00

 

Деморализация российских вооруженных сил "уже набирает очень серьезных оборотов".

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о немалом количестве обращений от российских военных, проявляющих желание сдаться в плен.

Об этом шла речь во время общенационального марафона.

"Несмотря на то, что Россия концентрирует свои войска и сплачивает ко второму этапу эскалации, в то же время у них очень серьезные проблемы с личным составом. В частности, мы получаем много обращений о желании сдаться в плен", – сообщила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что деморализация российских вооруженных сил "уже набирает очень серьезных оборотов".

По ее словам, ведомство работает над этим вопросом, и будет в очередной раз распространена информация для российских военных о том, как они могут сдаться в плен.

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