ВОЙНА В Украине ВСУ отвергли ультиматум оккупантов о сдаче. Мариуполь еще не пал, - Шмыгаль

2022-04-17 22:30

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в осажденном российскими войсками Мариуполе отвергли ультиматум оккупантов о сдаче. Город не пал и продолжает защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля изданию ABC News.

"Город до сих пор не пал", - сказал Шмыгаль.

По его словам, украинские военные продолжают защищать город и выдвинутый оккупантами ультиматум о сдаче они отвергли. Премьер добавил, что оккупанты не смогли захватить ни один крупный украинский город.

"Только Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, но все остальные города находятся под контролем Украины", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Шмыгаль призвал мировое сообщество остановить гуманитарную катастрофу, которая сложилась в осажденном городе.

Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты выдвинули защитникам Мариуполя ультиматум о капитуляции. Согласно ему, все украинские военные должны были до 13:00 сложить оружие и покинуть город.

Отметим, в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах остаются около 100 тысяч человек, а украинские военные продолжают удерживать часть города, проводя успешные операции.