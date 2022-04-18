ВОЙНА В Украине видео После ликвидации главного корабля чф рф командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа повышен до вице-адмирала

2022-04-18 13:33

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапу. Он повышен до вице-адмирала.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Алексею Неижпапе - командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Официально неизвестно, за что конкретно командующий был удостоен повышения, но советник Офиса президент Виктория Страхова в Facebook намекнула, что его отметили за "блистательную операцию".

Вероятнее всего, имеется в виду уничтожение флагмана черноморского флота рф, командного корабля, ракетного крейсера "москва" в Черном море.