ВОЙНА В Украине видео После ликвидации главного корабля чф рф командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа повышен до вице-адмирала

2022-04-18 13:33

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапу. Он повышен до вице-адмирала.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Алексею Неижпапе - командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Официально неизвестно, за что конкретно командующий был удостоен повышения, но советник Офиса президент Виктория Страхова в Facebook намекнула, что его отметили за "блистательную операцию".

Вероятнее всего, имеется в виду уничтожение флагмана черноморского флота рф, командного корабля, ракетного крейсера "москва" в Черном море.

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ВОЙНА В Украине

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видео После освобождения от российских оккупантов в Киевской области уже расчищены сотни км дорог и улиц 2022-04-18 15:38
видео После ликвидации главного корабля чф рф командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа повышен до вице-адмирала 2022-04-18 13:33