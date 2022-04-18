ВОЙНА В Украине Генштаб назвал потери российской армии с начала войны

2022-04-18 16:00

В Украине погибли 20 600 солдат противника. Кроме того, уничтожены 790 российских танков, 167 самолетов и 147 вертолетов.

С 24 февраля по 18 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 600 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

167 самолетов

147 вертолетов

790 танков

2041 боевая бронированная машина

381 артиллерийская система

67 средств ПВО

130 реактивных систем залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

155 БПЛА оперативно-тактического уровня

8 кораблей / легких скоростных катеров

1487 единиц автомобильной техники

27 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что ФСБ России попросила правительство увеличить ассигнования на захоронения и надгробия для военных на 17%.