Генштаб назвал потери российской армии с начала войны

В Украине погибли 20 600 солдат противника. Кроме того, уничтожены 790 российских танков, 167 самолетов и 147 вертолетов.
С 24 февраля по 18 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 600 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Ранее сообщалось, что ФСБ России попросила правительство увеличить ассигнования на захоронения и надгробия для военных на 17%.