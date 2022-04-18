ВОЙНА В Украине Генштаб назвал потери российской армии с начала войны

2022-04-18 16:00

 

В Украине погибли 20 600 солдат противника. Кроме того, уничтожены 790 российских танков, 167 самолетов и 147 вертолетов.

С 24 февраля по 18 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 600 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

  • 167 самолетов
  • 147 вертолетов
  • 790 танков
  • 2041 боевая бронированная машина
  • 381 артиллерийская система
  • 67 средств ПВО
  • 130 реактивных систем залпового огня
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 155 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 8 кораблей / легких скоростных катеров
  • 1487 единиц автомобильной техники
  • 27 единиц специальной техники
  • 4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что ФСБ России попросила правительство увеличить ассигнования на захоронения и надгробия для военных на 17%.

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