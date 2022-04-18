ВОЙНА В Украине В Харьковской области российские оккупанты понесли потери и отступили

2022-04-18 20:30

Семнадцатого апреля российские оккупанты проводили наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Последнее формально не относится к Донбассу, однако именно отсюда враг пытается зайти в тыл Объединенным силам с юга. Про результативность этих наступлений сообщивший про них в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ничего не написал.

Однако сказано, что враг безуспешно пытался закрепиться в районах Кременной и Рубежного (Северодонецкое направление). Также противник не имел успеха в штурме Попасной и Новотошковского (Попаснянское направление), а заодно и Авдеевки и Марьинки под Донецком.

Основные усилия оккупантов направлены на захват Кременной, Рубежного и Попасной в Луганской области, Мариуполя на юге Донецкой области и Лимана на севере Донецкой области. При этом, если мы не ошибаемся, интервенты пока что не прорвались с южной части Харьковской области (район Изюма) в Донецкую.