ВОЙНА В Украине В Харьковской области российские оккупанты понесли потери и отступили

2022-04-18 20:30

 

Семнадцатого апреля российские оккупанты проводили наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Последнее формально не относится к Донбассу, однако именно отсюда враг пытается зайти в тыл Объединенным силам с юга. Про результативность этих наступлений сообщивший про них в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ничего не написал.

Однако сказано, что враг безуспешно пытался закрепиться в районах Кременной и Рубежного (Северодонецкое направление). Также противник не имел успеха в штурме Попасной и Новотошковского (Попаснянское направление), а заодно и Авдеевки и Марьинки под Донецком.

Основные усилия оккупантов направлены на захват Кременной, Рубежного и Попасной в Луганской области, Мариуполя на юге Донецкой области и Лимана на севере Донецкой области. При этом, если мы не ошибаемся, интервенты пока что не прорвались с южной части Харьковской области (район Изюма) в Донецкую.

subscriber subscriber

Еще по теме

Армия Путина пытается взять Мариуполь и продвинуться в Луганской области, – Генштаб ВСУ

2022-04-18 17:30

Побывавшие в Украине российские оккупанты массово отказываются воевать

2022-04-18 16:30

Генштаб назвал потери российской армии с начала войны

2022-04-18 16:00

Десятки российских военных сбежали с полевых лагерей, чтобы не воевать с Украиной, – Цимбалюк

2022-04-17 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и «покрошил» оккупантов

2022-04-18 23:00

Оккупанты начали равнять город с землей. Гайдай объяснил выход ВСУ из Кременной

2022-04-18 22:00

Пенсионеры в Украине смогут получить разовые выплаты от 500 до 5000 грн: кому заплатят

2022-04-18 21:30

Украине нельзя затягивать с контрнаступлением на Донбассе - Atlantic Council

2022-04-18 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и «покрошил» оккупантов 2022-04-18 23:00
Оккупанты начали равнять город с землей. Гайдай объяснил выход ВСУ из Кременной 2022-04-18 22:00
Пенсионеры в Украине смогут получить разовые выплаты от 500 до 5000 грн: кому заплатят 2022-04-18 21:30
Украине нельзя затягивать с контрнаступлением на Донбассе - Atlantic Council 2022-04-18 21:00