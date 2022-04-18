ВОЙНА В Украине Пенсионеры в Украине смогут получить разовые выплаты от 500 до 5000 грн: кому заплатят

2022-04-18 21:30

 

Жители Ивано-Франковска в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на доплаты к своим пенсиям.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, местные власти в условиях военного положения решили возобновить программу, которая предусматривает начисление доплат к существующим пенсиям. Финансовая помощь пенсионерам в возрасте от 70 лет будет предоставляться к их дню рождения.

Как отмечает Марцинкив, для получения единоразовой дополнительной выплаты гражданам необходимо написать соответствующее заявление в Центре предоставления административных услуг.

"Люди золотого возраста, все, кому исполнилось 70 и более лет, ко дню рождения будут получать небольшую помощь в размере 500 гривен. Те, кому исполнилось 90+ будут получать тысячу гривен, 95 – будут получать 3000 гривен, 100 лет – по 5 тысяч гривен из городского бюджета", - добавил городской голова Ивано-Франковска.

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