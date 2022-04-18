ВОЙНА В Украине Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и «покрошил» оккупантов

2022-04-18 23:00

Бойцы Азова применяют беспилотники, которые помогают корректировать огонь и уничтожать орков.

Бойцы подразделения специального назначения Азов в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, несмотря на подавляющее численное преимущество врага, перешли в контрнаступление.

Об этом идет речь в сообщении Азова в социальных сетях. При этом также публикуются кадры боев из Мариуполя.

«Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка Азов проводят контратаку», — говорится в сообщении полка.»Есть такая работа – утилизировать российское дерьмо. Полк Азов в Мариуполе с этим справляется отлично. На видео – рейд азовцев», — прокомментировал командир ТРО Азов Максим Жорин.

Добавим, что на опубликованных кадрах защитники Мариуполя атакуют врага из автоматического оружия, а также уничтожают живую силу оккупантов.

Обратим внимание, что судя по всему бойцы Азова применяют беспилотники, которые помогают корректировать огонь. Так были уничтожены российские захватчики, которых бойцы Азова забросали гранатами прямо из-за забора.

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.